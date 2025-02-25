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        Giresun'da belediye personeli 95 yaşındaki hastayı sırtında taşıdı

        Giresun'un Dereli ilçesinde belediye personeli, evinde rahatsızlanan yaşlı kadını ambulansa ulaştıracak araca kadar sırtında taşıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 12:42 Güncelleme: 25.02.2025 - 12:51
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        Giresun'da belediye personeli 95 yaşındaki hastayı sırtında taşıdı
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        Giresun'un Dereli ilçesinde belediye personeli, evinde rahatsızlanan yaşlı kadını ambulansa ulaştıracak araca kadar sırtında taşıdı.

        İlçeye bağlı Yavuzkemal beldesinde nefes darlığı çeken kalp hastası 95 yaşındaki Şakire Demir'in yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        Ambulans, kar nedeniyle yaşlı kadının evinin bulunduğu bölgeye ulaşamadı. Bu durum üzerine belediye personeli, Demir'i sırtında yola kadar taşıyarak, bir otomobile bindirdi.

        Şakire Demir, daha sonra bu araçla ambulansın bulunduğu yere getirildi.

        Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Demir, hastaneye sevk edildi.

        Öte yandan Keşap ilçesine bağlı Hisarüstü köyündeki bir hasta da İl Özel İdaresi ekiplerinin yolu açmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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