Giresun'da belediye personeli 95 yaşındaki hastayı sırtında taşıdı

Öte yandan Keşap ilçesine bağlı Hisarüstü köyündeki bir hasta da İl Özel İdaresi ekiplerinin yolu açmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

Şakire Demir, daha sonra bu araçla ambulansın bulunduğu yere getirildi.

Ambulans, kar nedeniyle yaşlı kadının evinin bulunduğu bölgeye ulaşamadı. Bu durum üzerine belediye personeli, Demir'i sırtında yola kadar taşıyarak, bir otomobile bindirdi.

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