Espiye'de şehit babasından Müftü Gülbe'ye ziyaret

Şehit ailelerinin, milletin ve devletin en kutsal emaneti olduğunu belirten Gülbe, şehitlerin hakkının ödenemeyeceğini ifade etti.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2022 yılında şehit olan Sözleşmeli Er İsmail Ünal'ın babası Fehmi Ünal, Espiye Müftüsü Osman Gülbe'yi ziyaret etti.

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