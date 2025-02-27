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        Espiye'de şehit babasından Müftü Gülbe'ye ziyaret

        Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2022 yılında şehit olan Sözleşmeli Er İsmail Ünal'ın babası Fehmi Ünal, Espiye Müftüsü Osman Gülbe'yi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 14:35 Güncelleme: 27.02.2025 - 15:33
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        Espiye'de şehit babasından Müftü Gülbe'ye ziyaret
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        Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2022 yılında şehit olan Sözleşmeli Er İsmail Ünal'ın babası Fehmi Ünal, Espiye Müftüsü Osman Gülbe'yi ziyaret etti.

        Gülbe, ziyarette Ünal'a başsağlığı dileyerek, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

        Şehit ailelerinin, milletin ve devletin en kutsal emaneti olduğunu belirten Gülbe, şehitlerin hakkının ödenemeyeceğini ifade etti.

        Ziyarete Avluca Köyü Muhtarı Ömer Taşcı da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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