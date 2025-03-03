Giresun'da fındık 130-135 liradan işlem görüyor

Yeni haftanın ilk gününde piyasada bir kilogram fındığın 130-135 liradan işlem gördüğünü dile getiren Bölük, fiyatın, serbest piyasanın arz talep dengesine göre şekillendiğini vurguladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.