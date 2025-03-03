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        Giresun'da fındık 130-135 liradan işlem görüyor

        Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, fındık fiyatının serbest piyasada 130-135 lira olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 12:57 Güncelleme: 03.03.2025 - 12:57
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        Giresun'da fındık 130-135 liradan işlem görüyor
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        Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, fındık fiyatının serbest piyasada 130-135 lira olduğunu söyledi.

        Bölük, AA muhabirine, pazarda fiyatın son haftalarda durağan bir seyir izlediğini belirtti.

        Yeni haftanın ilk gününde piyasada bir kilogram fındığın 130-135 liradan işlem gördüğünü dile getiren Bölük, fiyatın, serbest piyasanın arz talep dengesine göre şekillendiğini vurguladı.

        Bölük, piyasayı yakından takip etmeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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