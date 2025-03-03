Giresun'da fındık 130-135 liradan işlem görüyor
Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, fındık fiyatının serbest piyasada 130-135 lira olduğunu söyledi.
Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, fındık fiyatının serbest piyasada 130-135 lira olduğunu söyledi.
Bölük, AA muhabirine, pazarda fiyatın son haftalarda durağan bir seyir izlediğini belirtti.
Yeni haftanın ilk gününde piyasada bir kilogram fındığın 130-135 liradan işlem gördüğünü dile getiren Bölük, fiyatın, serbest piyasanın arz talep dengesine göre şekillendiğini vurguladı.
Bölük, piyasayı yakından takip etmeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.
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