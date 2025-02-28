Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Bulancak Belediyesi uygun fiyatlı et için satış mağazası açtı

        Bulancak Belediyesi uygun fiyatlı et satışı yapılan mağazayı hizmete açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 17:00 Güncelleme: 28.02.2025 - 17:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bulancak Belediyesi uygun fiyatlı et için satış mağazası açtı
        ABONE OL

        Bulancak Belediyesi uygun fiyatlı et satışı yapılan mağazayı hizmete açtı.

        Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, yaptığı açıklamada, ramazan ayında sofralara bereket katmak, ihtiyaç sahibi vatandaşların et alabilmelerini sağlamak amacıyla uygun fiyatlı et satışına başladıklarını belirtti.

        Vatandaşların ekonomik koşullarda sağlıklı gıdaya erişimini desteklemek için çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Sıbıç, ramazan ayının hayır ve bereket getirmesini diledi.

        Günlük 100 kilogram ile sınırlı olacak et satışı, ramazan ayı boyunca her gün 10.00-15.00 saatleri arasında yapılacak.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çelik: Tüm unsurları silah bırakmalı
        Çelik: Tüm unsurları silah bırakmalı
        Tek kurşunla kanlı infaz! 8 aylık yaşam mücadelesi!
        Tek kurşunla kanlı infaz! 8 aylık yaşam mücadelesi!
        Avrupa'da ABD mallarını boykot akımı
        Avrupa'da ABD mallarını boykot akımı
        G.Saray'dan Tahkim'e Okan Buruk itirazı!
        G.Saray'dan Tahkim'e Okan Buruk itirazı!
        Çanakkale'de 8 metrelik dev yılan!
        Çanakkale'de 8 metrelik dev yılan!
        Tünelde dans edip araçları durdurdu!
        Tünelde dans edip araçları durdurdu!
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        İki kardeş 1.5 yıl arayla öldürüldü! Kahreden acı kader!
        İki kardeş 1.5 yıl arayla öldürüldü! Kahreden acı kader!
        Arda Güler kararını verdi!
        Arda Güler kararını verdi!
        'Dalton'a Red Kit operasyonu! Yurda getirildi!
        'Dalton'a Red Kit operasyonu! Yurda getirildi!
        "Mourinho'ya sert yaptırım!"
        "Mourinho'ya sert yaptırım!"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ay'ın yeni görüntüleri paylaşıldı!
        Ay'ın yeni görüntüleri paylaşıldı!
        Yoksulluk sınırı 75 bin lirayı geçti
        Yoksulluk sınırı 75 bin lirayı geçti
        Türkiye artık 'yüksek gelirli'
        Türkiye artık 'yüksek gelirli'
        Dikkat! 5 kişiden 4’ünde eksik! O vitamin kanseri önlüyor mu?
        Dikkat! 5 kişiden 4’ünde eksik! O vitamin kanseri önlüyor mu?
        "Türkiye'nin gerçeklerini yansıtıyor"
        "Türkiye'nin gerçeklerini yansıtıyor"
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem

        Benzer Haberler

        Yağlıdere'de Saruhan Bolat Voleybol Turnuvası sona erdi
        Yağlıdere'de Saruhan Bolat Voleybol Turnuvası sona erdi
        Giresun'da bitkin düşen kızıl şahin bakımı yapılarak doğaya salındı
        Giresun'da bitkin düşen kızıl şahin bakımı yapılarak doğaya salındı
        Espiye'de şehit babasından Müftü Gülbe'ye ziyaret
        Espiye'de şehit babasından Müftü Gülbe'ye ziyaret
        Giresun'da hastası tarafından vurularak öldürülen doktor ölüm yıl dönümünde...
        Giresun'da hastası tarafından vurularak öldürülen doktor ölüm yıl dönümünde...
        Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı; kaza kamerada
        Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı; kaza kamerada
        Giresun'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Giresun'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı