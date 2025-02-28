Bulancak Belediyesi uygun fiyatlı et için satış mağazası açtı

Günlük 100 kilogram ile sınırlı olacak et satışı, ramazan ayı boyunca her gün 10.00-15.00 saatleri arasında yapılacak.

Vatandaşların ekonomik koşullarda sağlıklı gıdaya erişimini desteklemek için çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Sıbıç, ramazan ayının hayır ve bereket getirmesini diledi.

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