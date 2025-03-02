Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Espiye Belediyesi'nin ramazan çadırında ilk iftar yapıldı

        Espiye Belediyesi'nce kurulan ramazan çadırında ilk iftarı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 12:32 Güncelleme: 02.03.2025 - 12:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Espiye Belediyesi'nin ramazan çadırında ilk iftar yapıldı
        ABONE OL

        Espiye Belediyesi'nce kurulan ramazan çadırında ilk iftarı yapıldı.

        Hükümet meydanındaki çadırda verilen iftara katılan Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere, halkın ramazan ayını huzur içinde geçirebilmesi için her türlü önlemi aldıklarını söyledi.

        Ramazan ayı dolayısıyla çadır kurduklarına değinen Karadere, ramazanın bereketini ve faziletini birlikte yaşamayı hedeflediklerini dile getirdi.

        Karadere, 500 kişiye iftar verdiklerini belirterek, "Ramazan ayının ilk iftarında halkımız ile buluştuk. Ramazan ayının güzellikle, bereketle geçmesini diliyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Satın aldıkları evlerinden atılacaklar!
        Satın aldıkları evlerinden atılacaklar!
        Öldürdüğü iş insanının, başını ve kollarını kesip evi yaktı!
        Öldürdüğü iş insanının, başını ve kollarını kesip evi yaktı!
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Polat çifti serbest bırakıldı
        Polat çifti serbest bırakıldı
        Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında
        Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında
        Önce kalp masajı, 11 ay sonra da ameliyatla hayata bağladı
        Önce kalp masajı, 11 ay sonra da ameliyatla hayata bağladı
        Zelenskiy-Trump tartışmasına kim, ne dedi?
        Zelenskiy-Trump tartışmasına kim, ne dedi?
        Fenerbahçe'nin konuğu Antalyaspor
        Fenerbahçe'nin konuğu Antalyaspor
        Akşam saatlerinde sağanağa dikkat!
        Akşam saatlerinde sağanağa dikkat!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Egemen Akkol
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Egemen Akkol
        Trump: ABD'ye gelen göçmen sayısı en düşük seviyede
        Trump: ABD'ye gelen göçmen sayısı en düşük seviyede
        İşte en çok kazanan oyuncular
        İşte en çok kazanan oyuncular
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'a gözaltı
        Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'a gözaltı
        "Kemal Sunal sayesinde beni sevdiler"
        "Kemal Sunal sayesinde beni sevdiler"
        Almanya: Acımasızlık dönemi başladı
        Almanya: Acımasızlık dönemi başladı
        Böyle bir seviye görülmedi
        Böyle bir seviye görülmedi
        Hangi yiyecekler orucu zorlaştırır?
        Hangi yiyecekler orucu zorlaştırır?
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        Dur durak bilmiyor
        Dur durak bilmiyor

        Benzer Haberler

        Bulancak Belediyesi uygun fiyatlı et için satış mağazası açtı
        Bulancak Belediyesi uygun fiyatlı et için satış mağazası açtı
        Yağlıdere'de Saruhan Bolat Voleybol Turnuvası sona erdi
        Yağlıdere'de Saruhan Bolat Voleybol Turnuvası sona erdi
        Giresun'da bitkin düşen kızıl şahin bakımı yapılarak doğaya salındı
        Giresun'da bitkin düşen kızıl şahin bakımı yapılarak doğaya salındı
        Espiye'de şehit babasından Müftü Gülbe'ye ziyaret
        Espiye'de şehit babasından Müftü Gülbe'ye ziyaret
        Giresun'da hastası tarafından vurularak öldürülen doktor ölüm yıl dönümünde...
        Giresun'da hastası tarafından vurularak öldürülen doktor ölüm yıl dönümünde...
        Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı; kaza kamerada
        Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın yaralandı; kaza kamerada