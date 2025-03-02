Espiye Belediyesi'nin ramazan çadırında ilk iftar yapıldı
Espiye Belediyesi'nce kurulan ramazan çadırında ilk iftarı yapıldı.
Espiye Belediyesi'nce kurulan ramazan çadırında ilk iftarı yapıldı.
Hükümet meydanındaki çadırda verilen iftara katılan Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere, halkın ramazan ayını huzur içinde geçirebilmesi için her türlü önlemi aldıklarını söyledi.
Ramazan ayı dolayısıyla çadır kurduklarına değinen Karadere, ramazanın bereketini ve faziletini birlikte yaşamayı hedeflediklerini dile getirdi.
Karadere, 500 kişiye iftar verdiklerini belirterek, "Ramazan ayının ilk iftarında halkımız ile buluştuk. Ramazan ayının güzellikle, bereketle geçmesini diliyorum." dedi.
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