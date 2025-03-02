Espiye Belediyesi'nin ramazan çadırında ilk iftar yapıldı

Ramazan ayı dolayısıyla çadır kurduklarına değinen Karadere, ramazanın bereketini ve faziletini birlikte yaşamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Hükümet meydanındaki çadırda verilen iftara katılan Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere, halkın ramazan ayını huzur içinde geçirebilmesi için her türlü önlemi aldıklarını söyledi.

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