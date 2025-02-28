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        Giresun'da bitkin düşen kızıl şahin bakımı yapılarak doğaya salındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 10:24 Güncelleme: 28.02.2025 - 10:36
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        Giresun'da bitkin düşen kızıl şahin bakımı yapılarak doğaya salındı
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        GİRESUN(AA) - Giresun'un Yağlıdere ilçesinde bitkin halde bulunan kızıl şahinin bakımı yapılarak doğaya bırakıldı.

        Tepeköy Mahallesi'nde su hattı çalışması yapan ekip, yol kenarında bitkin düşen kızıl şahine rastladı.

        ​​​​​​​Ekip, şahini muhafaza altına alarak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne getirdi.

        Daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen kızıl şahin, bakımının ardından doğaya salındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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