Espiye'de kan bağışı kampanyası düzenlendi

İlçe Müftüsü Osman Gülbe, yaptığı açıklamada, kan bağışının önemine değinerek, "Kan vermek, İslam dininin insan hayatına verdiği değere uygun olarak teşvik edilen bir uygulamadır." ifadesini kullandı.​​​​​​​

İlçe Müftülüğü ile Türk Kızılay iş birliğinde Ulu Cami'nin bahçesinde gerçekleştirilen kampanyaya, müftülük personeli ile vatandaşlar destek verdi.

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