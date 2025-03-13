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        Espiye'de kan bağışı kampanyası düzenlendi

        Giresun'un Espiye ilçesinde kan bağışı etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 11:18 Güncelleme: 13.03.2025 - 11:18
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        Espiye'de kan bağışı kampanyası düzenlendi
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        Giresun'un Espiye ilçesinde kan bağışı etkinliği yapıldı.

        İlçe Müftülüğü ile Türk Kızılay iş birliğinde Ulu Cami'nin bahçesinde gerçekleştirilen kampanyaya, müftülük personeli ile vatandaşlar destek verdi.

        İlçe Müftüsü Osman Gülbe, yaptığı açıklamada, kan bağışının önemine değinerek, "Kan vermek, İslam dininin insan hayatına verdiği değere uygun olarak teşvik edilen bir uygulamadır." ifadesini kullandı.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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