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        Giresun'da karbonmonoksit gazından zehirlenen anne öldü, oğlu tedavi altına alındı

        Giresun'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne hayatını kaybetti, oğlu tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 21:00 Güncelleme: 14.03.2025 - 21:00
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        Giresun'da karbonmonoksit gazından zehirlenen anne öldü, oğlu tedavi altına alındı
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        Giresun'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne hayatını kaybetti, oğlu tedavi altına alındı.

        Osmaniye Mahallesi Dönemeçli Sokak'taki evlerinde Havva Akbaş ve oğlu Osman Akbaş'ın zehirlendiği yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

        İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Eve gelen ekipler ilk müdahalede bulundukları anne Akbaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Bilinci kapalı olan Osman Akbaş ise Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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