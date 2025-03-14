Giresun'da karbonmonoksit gazından zehirlenen anne öldü, oğlu tedavi altına alındı
Giresun'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne hayatını kaybetti, oğlu tedavi altına alındı.
Giresun'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne hayatını kaybetti, oğlu tedavi altına alındı.
Osmaniye Mahallesi Dönemeçli Sokak'taki evlerinde Havva Akbaş ve oğlu Osman Akbaş'ın zehirlendiği yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.
İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Eve gelen ekipler ilk müdahalede bulundukları anne Akbaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Bilinci kapalı olan Osman Akbaş ise Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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