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        Giresun'da uyuşturucu operasyonu kapsamında 5 kişi tutuklandı

        Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan 6 zanlıdan 5 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 15:18 Güncelleme: 17.03.2025 - 15:18
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        Giresun'da uyuşturucu operasyonu kapsamında 5 kişi tutuklandı
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        Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan 6 zanlıdan 5 kişi tutuklandı.

        Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik Giresun merkez ile Espiye ve Piraziz ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Adreslerde bulunan K.C, B.M, C.M, O.K, F.A. ve O.S. isimli şahıslar gözaltına alındı.

        Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 92 gram sentetik uyuşturucu ile 65 uyuşturucu hap elde edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.M, C.M, O.K, F.A. ve O.S. mahkeme tarafından tutuklanırken, K.C. ise adli kontrol kararı uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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