Giresun'da uyuşturucu operasyonu kapsamında 5 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.M, C.M, O.K, F.A. ve O.S. mahkeme tarafından tutuklanırken, K.C. ise adli kontrol kararı uygulandı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 92 gram sentetik uyuşturucu ile 65 uyuşturucu hap elde edildi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik Giresun merkez ile Espiye ve Piraziz ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

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