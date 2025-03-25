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        Giresun'da "14. Tarım Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi sanatseverlerle buluştu

        Giresun'da "14. Tarım Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 15:36 Güncelleme: 25.03.2025 - 15:42
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        Giresun'da "14. Tarım Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi sanatseverlerle buluştu
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        Giresun'da "14. Tarım Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi ziyarete açıldı.

        Tarım ve Orman Bakanlığı'nca bu yıl düzenlenen "Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması"na 35 ülkeden 988 fotoğrafçı 8 bin 776 eserle katıldı.

        Ödüle layık görülen 13 eser ile sergilenmek üzere seçilen 118 eser Can Akengin Sanat Galerisi'nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce oluşturulan sergide sanatseverlerle buluştu.

        Sergiyi gezen Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, tarımda üretimin yanı sıra alın terini ortaya koyma açısından etkinliğin kıymetli olduğunu söyledi.

        Bilinçli üretici ve tüketicinin ülkenin geleceği için önemine değinen Serdengeçti, sergi için Tarım ve Orman Bakanlığı'na teşekkür etti.

        Sergi, 27 Mart Perşembe gününe kadar ziyaret edilebilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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