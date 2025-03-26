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        Öğrencilerden Espiye Orman İşletme Şefliğine ziyaret

        Giresun'un Espiye ilçesinde Kur'an Kursu öğrencileri Orman İşletme Şefliğini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 12:08 Güncelleme: 26.03.2025 - 12:15
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        Öğrencilerden Espiye Orman İşletme Şefliğine ziyaret
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        Giresun'un Espiye ilçesinde Kur'an Kursu öğrencileri Orman İşletme Şefliğini ziyaret etti.

        İlçe Müftülüğü Mescid-i Aksa 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri, Espiye Orman İşletme Şenliğini gezdi.

        Öğrencilere, ormanların korunması, orman yangınlarının önlenmesi ve alınacak tedbirler, ormanlık ve mesire alanlarında nasıl davranılması gerektiği gibi konularda bilgi verildi.

        Ziyaret anısına öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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