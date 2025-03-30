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        Kadın girişimci devlet desteğiyle kurduğu fırında 20 kişi istihdam ediyor

        ATAKAN ÇITLAK - Giresun'da devlet desteğiyle kurduğu ekmek fırınını işleten Öznur Uğurlu, hem ekonomiye hem de istihdama katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 11:07 Güncelleme: 30.03.2025 - 11:07
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        Kadın girişimci devlet desteğiyle kurduğu fırında 20 kişi istihdam ediyor
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        ATAKAN ÇITLAK - Giresun'da devlet desteğiyle kurduğu ekmek fırınını işleten Öznur Uğurlu, hem ekonomiye hem de istihdama katkı sağlıyor.

        Ailesi uzun yıllardır fırıncılık yapan Uğurlu, 7 yıl önce kendi işletmesini açmak için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na (TKDK) müracaat etti.

        Talebi kabul edilen üç çocuk annesi Uğurlu, 5 yıl önce ilçenin Demirci Mahallesi'nde fırın işletmeye başladı.

        Uğurlu, ekmeğin yanı sıra çeşitli unlu mamullerin de üretildiği işletmede 20 kişiyi istihdam ediyor.

        İşletmeci Öznur Uğurlu, AA muhabirine, fırıncılığın aile mesleği olduğunu söyledi.

        Fırıncı ustası eşinin desteğiyle iş yeri açmaya karar verdiğini belirten Uğurlu, bu arzusunu da TKDK'dan aldığı destekle hayata geçirebildiğini ifade etti.

        - "İnsanın bildiğim bir şeyi yapması çok güzel"

        Uğurlu, hamurhane ve tezgahta yoğun şekilde çalışmaya devam ettiklerini anlatarak, "Üretimimizi zamanla büyüttük. Burada 20'ye yakın çalışanımız var. Onlarla birlikte çalışıyoruz." dedi.

        Ekmek üretiminin her safhasında emeğinin bulunduğunu dile getiren Uğurlu, çeşitli türlerde ekmek ve pide ürettiklerini aktardı.

        Uğurlu, fırını açması için destek olan ilgililere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

        "Devletten bu şekilde destek aldık. Diğer kadınlara da tavsiye ederim, başvursunlar. Güzel bir şey kendi işini, mesleğini yapmak. İnsanın bildiği bir şeyi yapması çok güzel."

        Öznur Uğurlu, ilerleyen yıllarda üretimi artırmayı hedeflediğini de sözlerine ekledi.

        Eşi ile gurur duyduğunu belirten Yunus Uğurlu ise omuz omuza çalıştığı eşine her zaman destek verdiğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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