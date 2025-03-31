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        Giresun'da fındığın kilogramı 137-142 lira arasında işlem gördü

        Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, fındığın kilogramının serbest piyasada 137-142 lira arasında işlem gördüğünü söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 15:28 Güncelleme: 31.03.2025 - 15:28
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        Giresun'da fındığın kilogramı 137-142 lira arasında işlem gördü
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        Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, fındığın kilogramının serbest piyasada 137-142 lira arasında işlem gördüğünü söyledi.

        Bölük, yaptığı açıklamada, son haftalarda pazarda fiyatların durağan bir seyir izlediğini belirtti.

        Yeni haftanın ilk gününde fındığın kilogramının piyasada randımana göre 137-142 lira arasında işlem gördüğünü aktaran Bölük, fiyatın serbest piyasanın arz talep dengesine göre şekillendiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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