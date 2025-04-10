Giresun'da Fındık Çarşısı yapılacak

AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, kentte Fındık Çarşısı projesinin hayata geçirileceğini belirti.

Temür, yaptığı yazılı açıklamada, Erikliman Mahallesinde gerçekleştirilecek projenin 14 bin 304 metrekare alan üzerine yapılacağını belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile görüştüklerini aktaran Temür, şunları kaydetti:

"Mülkiyeti hazineye ait olan toplam 14 bin 305 metrekare tahsis alanı üzerine yapımı planlanan proje bünyesinde 10 adet satış dükkanı, otoparkı ile birlikte sosyal alanlar bulunacak. Çalışmalarımızı en kısa süre içerisinde tamamlayıp bakanlığımıza sunacağız ve projenin yapım işine başlayacağız."

Temür, proje konusunda destek sağlayan Bakan Kacır'a teşekkür etti.