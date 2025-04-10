Giresun'da 21 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), 'kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçlarından hakkında 21 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S'nin Espiye ilçesinde olduğunu tespit etti.

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