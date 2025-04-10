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        Giresun'da 21 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Giresun'da hakkında kesinleşmiş 21 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 13:48 Güncelleme: 10.04.2025 - 13:48
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        Giresun'da 21 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Giresun'da hakkında kesinleşmiş 21 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), 'kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçlarından hakkında 21 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S'nin Espiye ilçesinde olduğunu tespit etti.

        Ekipler, ilçeye bağlı bir köy evinde saklandığı belirlenen hükümlüyü düzenlenen operasyonla yakaladı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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