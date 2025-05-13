Giresun'da jandarmanın bulduğu yavru karaca koruma altına alındı

Karacayı bulunduğu yerden alarak İlçe Jandarma Komutanlığına getiren personel, daha sonra durumu Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal kesimde sürdürülen devriye görevi sırasında yol kenarında yavru karaca olduğunu fark etti.

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