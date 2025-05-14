Görele'de şiir dinletisi düzenlendi
Giresun'un Görele ilçesinde şiir dinletisi programı organize edildi.
Giresun'un Görele ilçesinde şiir dinletisi programı organize edildi.
Açık Kapı Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Valilik personelinin gönüllü katılımıyla düzenlenen şiir dinletisinin ikincisi, Görele Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.
"Sözün en güzel tonu" temasıyla gerçekleştirilen dinletide, Mevlana Celaleddin-i Rumi'den Aşık Veysel'e, Cahit Sıtkı Tarancı'dan Sezai Karakoç'a kadar pek çok şairin eserleri seslendirildi.
Vali Yardımcısı Alpaslan Altınışık, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.
Kaymakam Hamit Genç ise şiirin duygusunu hissettikleri güzel ve anlamlı bir etkinlik olduğunu vurguladı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.