Bulancak'ta ilkokul öğrencileri Belediye Başkanı Sıbıç ile röportaj yaptı

Sınıf Öğretmeni Emel Pelit ise öğrencilerde okuma kültürünü teşvik etmek, çevre bilincini artırmak ve dijital okuryazarlık becerilerini yükseltmek için projenin hayata geçirildiğini söyledi.

Sıbıç, ziyaret için öğrencilere teşekkür ederek, projeleri devam ettirmelerini istedi.

Röportaj sonunda öğrenciler okulda uyguladıkları doğal ekmek yapımı, yapay zekayla proje üretimi, geri dönüşüm malzemelerinden üretilen çeşitli materyaller gibi projelerle ilgili Sıbıç'a bilgi verdi.

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