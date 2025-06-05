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        Eynesil Sivil İrade Platformundan Kaymakam Pamuk'a ziyaret

        Eynesil Sivil İrade Platformu (EYSİP) üyeleri, İlçe Kaymakamı Erkut Pamuk'u ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 16:53 Güncelleme: 05.06.2025 - 16:56
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        Eynesil Sivil İrade Platformundan Kaymakam Pamuk'a ziyaret
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        Eynesil Sivil İrade Platformu (EYSİP) üyeleri, İlçe Kaymakamı Erkut Pamuk'u ziyaret etti.

        İlçedeki sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek oluşturduğu platformun üyeleri, Pamuk'a faaliyetlerle ilgili bilgi verdi.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Pamuk, sivil toplum kuruluşlarının ortak bir paydada buluşmasının önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.

        Pamuk, bu birlikteliğin her zaman yanında olacaklarını kaydetti.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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