Eynesil Sivil İrade Platformundan Kaymakam Pamuk'a ziyaret

Pamuk, bu birlikteliğin her zaman yanında olacaklarını kaydetti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Pamuk, sivil toplum kuruluşlarının ortak bir paydada buluşmasının önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.

İlçedeki sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek oluşturduğu platformun üyeleri, Pamuk'a faaliyetlerle ilgili bilgi verdi.

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