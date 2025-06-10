Giresun'da ormanlık alanda bulunan insan kemikleri incelenecek

Olay yerinde yapılan ilk incelemede insana ait olduğu belirlenen kemikler, Ankara'da Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Başkanlığına gönderildi.

Merkeze bağlı Ergence köyünde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, ormanlık alanda kemikler olduğunu fark etti.

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