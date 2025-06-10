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        Giresun'da ormanlık alanda bulunan insan kemikleri incelenecek

        Giresun'da ormanlık alanda bulunan insan kemikleri incelenmek üzere Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Başkanlığına gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 16:04 Güncelleme: 10.06.2025 - 16:04
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        Giresun'da ormanlık alanda bulunan insan kemikleri incelenecek
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        Giresun'da ormanlık alanda bulunan insan kemikleri incelenmek üzere Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Başkanlığına gönderildi.

        Merkeze bağlı Ergence köyünde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, ormanlık alanda kemikler olduğunu fark etti.

        Olay yerinde yapılan ilk incelemede insana ait olduğu belirlenen kemikler, Ankara'da Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Başkanlığına gönderildi.

        Jandarma Suç Araştırma dedektiflerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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