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        Babasının izinden giden genç kick boksçunun hedefi şampiyonluk

        GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'da babasının izinden giderek kick boksta kendini geliştiren Ahmet Kaan Karaman, milli forma altında şampiyonluklar hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 11:07 Güncelleme: 14.06.2025 - 11:07
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        Babasının izinden giden genç kick boksçunun hedefi şampiyonluk
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        GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'da babasının izinden giderek kick boksta kendini geliştiren Ahmet Kaan Karaman, milli forma altında şampiyonluklar hedefliyor.

        Karaman, rol model aldığı milli takım kick boks antrenörü de olan babası Fazıl Karaman ile 8 yıldır kick boks yapıyor.

        Baba oğul ilişkisini bir kenara bırakarak kendilerine ait salonda antrenör sporcu çalışmalarını yürüten ikili, başarıya birlikte yürüdü.

        Ulusal ve uluslararası şampiyonalarda çok sayıda birincilik elde ederek milli takıma seçilen Karaman, Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'na hazırlanıyor.

        - "Evde olduğumuzda babam, spor salonunda antrenörüm"

        Milli sporcu Ahmet Kaan Karaman, AA muhabirine, kick boks sporuna hobi amaçlı babasının yanında zaman geçirmek için başladığını söyledi.

        Zaman geçtikçe spora ilgisinin arttığını belirten Karaman, maçlara çıktıkça kendini geliştirdiğini, şampiyonluklar yaşayarak da hayallerini gerçekleştirdiğini ifade etti.

        Karaman, çocukluğundan bu yana zamanının çoğunu spor salonunda babasının yanında geçirdiğini, bunun da başarısında etkili olduğuna inandığını anlattı.

        Baba oğul ve antrenörlük ilişkisini birbirine karıştırmadıklarına işaret eden Karaman, şöyle devam etti:

        "İkisi de farklı şeyler, evde olduğumuzda babam, spor salonunda antrenörüm. Bu ikisi ayrı. Hatta antrenörüm babam olduğu için beni daha da zorladı ama bu zorluklar benim başarıma hep etki etti. Sürekli yanında olmamı, antrenman yapmamı istiyordu. İstemesem de yapmam gerekiyordu, gerçekten başarımın en büyük etkilerinden biri budur."

        Genç sporcu, hedefinin milli takımla ringe çıkarak dünya ve olimpiyatlarda şampiyonluk yaşamak olduğunu kaydetti.

        - "Baba oğul çalışmak zor ancak avantajları da var"

        Türkiye Kick Boks Federasyonu İl Temsilcisi görevini de yürüten 47 yaşındaki Fazıl Karaman ise en büyük hedefinin çocukları kick boksla tanıştırmak olduğunu söyledi.

        Oğlunun da bu sporculardan biri olduğunu belirten Karaman, "Çocuklar bunu bir dövüş ve sert bir spor olarak görüyor ancak bu bir savunma sporu. Biz öncelikle çocukların kendilerini savunmalarını istiyoruz. Oğlum da ilk başlarda biraz çekiniyordu." dedi.

        Karaman, oğlunun zaman geçtikçe kick boksa alıştığını dile getirerek, "Haftanın neredeyse 7 gününü spor salonunda geçirmesi, kendi antrenmanlarının haricinde diğer çocuklara da yardımcı olmaya çalışması, kendini bu şekilde de eğitimci olarak geliştirmesi onu üst seviyeye getirdi." diye konuştu.

        Baba oğul çalışmanın zor ancak avantajları da olduğunu vurgulayan Karaman, iyi ikili ilişki kurarak başarıyı yakaladıklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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