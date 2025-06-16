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        Giresun'da denizde kaybolan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor

        Giresun'da serinlemek için dün babasıyla girdiği denizde kaybolan 10 yaşındaki Toprak Derme'yi arama çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 14:40 Güncelleme: 16.06.2025 - 14:40
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        Giresun'da denizde kaybolan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor
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        Giresun'da serinlemek için dün babasıyla girdiği denizde kaybolan 10 yaşındaki Toprak Derme'yi arama çalışmaları sürüyor.

        AFAD İl Müdürlüğü, Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, Giresun ve Ordu Emniyet Müdürlüğünden 26'sı dalgıç 111 personel, 7 deniz aracı ile Derme'nin kaybolduğu Çıtlakkale Mahallesi açıklarında ve sahilde arama çalışmalarına yeniden başlandı.

        Sahil Güvenlik helikopteri ve dronlarla da deniz ve sahilde tarama yapıldı.

        Aynı olayda boğulma tehlikesi geçiren baba Celal Derme'nin tedavisi ise Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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