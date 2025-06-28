Giresun'da "Bilim Kafe" etkinliğinde fındık tarımı anlatıldı

Rektör Vekili Prof. Dr. Hüseyin Şahin, etkinliğin üniversite ile Giresun adına değerli olduğunu belirterek, belli aralıklarla halka açık bilimsel faaliyetler yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, YÖK'ün ülke genelinde üniversitelerde başlattığı "Bilim Kafe" etkinliği, Fındık İhtisaslaşma Koordinatörlüğünce Kale Mahallesi'ndeki tarihi Rektörlük binası bahçesinde gerçekleştirildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Giresun Üniversitesi iş birliğinde "Kahverengi Kokarcanın Fındığa Etkisi ve Fındıkta Kalite Kayıpları" ile "Fındıkta Gübreler ve Gübreleme" konulu program düzenlendi.

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