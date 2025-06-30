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        TÜGVA "Yaz Okulları Cami Buluşması" etkinliği Giresun'da yapıldı

        Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) "Yaz Okulları Cami Buluşması" etkinliği, Giresun'da gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 16:06 Güncelleme: 30.06.2025 - 16:06
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        TÜGVA "Yaz Okulları Cami Buluşması" etkinliği Giresun'da yapıldı
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        Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) "Yaz Okulları Cami Buluşması" etkinliği, Giresun'da gerçekleştirildi.

        Bulancak ilçesindeki Sarayburnu Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, etkinlikte bir araya geldiği çocuklarla sohbet etti.

        Yaz okulunun önemine dikkati çeken Beşinci, okul kapsamında verilecek eğitimleri aktardı.

        AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür de yaz okullarına katkı sağlayanlara teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından düzenlenen etkinliklerle çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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