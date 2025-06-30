TÜGVA "Yaz Okulları Cami Buluşması" etkinliği Giresun'da yapıldı

AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür de yaz okullarına katkı sağlayanlara teşekkür etti.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, etkinlikte bir araya geldiği çocuklarla sohbet etti.

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