Giresun'da Gelin Kayası turizme kazandırılacak

Giresun'daki Gelin Kayası, etrafında yapılacak düzenlemelerle turizme kazandırılacak.

AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, yaptığı yazılı açıklamada, Mesudiye köyünün Taşhan bölgesinde yer alan Gelin Kayası'nın, anlatılan efsaneler ve sıra dışı görünümüyle ilgi çektiğini belirtti.

Bu potansiyeli değerlendirmek için Gelin Kayası Turizm Destinasyonu Projesi'ni hayata geçirerek bölgeye modern ve doğayla uyumlu tesisler kazandırılacağının altını çizen Temür, şu değerlendirmede bulundu:

"Projeyle bölge doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası olacak. Büyüleyici manzarasını panoramik olarak izleme imkanı sunacak iki seyir terası, ziyaretçilerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, yerel lezzetlerin de sunulacağı bir büfe alanı, dinlenme bankları ve doğal su kaynağıyla donatılmış çeşme, bölgenin doğal dokusuna uygun düzenlenmiş yeşil alanlar, Gelin Kayası'nın eşsiz siluetini ve çevresindeki doğal güzellikleri ölümsüzleştirmek isteyenler için özel olarak tasarlanmış fotoğraf çekim alanları projede yer alacak."