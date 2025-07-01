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        Bulancak'ta 4 bin samuray arısı doğaya salındı

        Giresun'un Bulancak ilçesinde kahverengi kokarcayla mücadele amacıyla yaklaşık 4 bin samuray arısı doğaya bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 17:03 Güncelleme: 01.07.2025 - 17:48
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        Bulancak'ta 4 bin samuray arısı doğaya salındı
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        Giresun'un Bulancak ilçesinde kahverengi kokarcayla mücadele amacıyla yaklaşık 4 bin samuray arısı doğaya bırakıldı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bulancak Ziraat Odası koordinesinde, Küçüklü, Burunucu, Talipli ve Pazarsuyu köyleri ile Samugüney, İsmetpaşa, Ucarlı, Saraçlı ve Kızılot mahallelerinde samuray arıları doğaya salındı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Oğuz Yiğit, Kızılot Mahallesi'ndeki programda, samuray arılarının, kahverengi kokarca dışında bir türe olumsuz etkisinin olmadığını söyledi.

        Programa, Bulancak Ziraat Odası Başkanı Sadullah Aydın da katıldı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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