Bulancak'ta 4 bin samuray arısı doğaya salındı

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Oğuz Yiğit, Kızılot Mahallesi'ndeki programda, samuray arılarının, kahverengi kokarca dışında bir türe olumsuz etkisinin olmadığını söyledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bulancak Ziraat Odası koordinesinde, Küçüklü, Burunucu, Talipli ve Pazarsuyu köyleri ile Samugüney, İsmetpaşa, Ucarlı, Saraçlı ve Kızılot mahallelerinde samuray arıları doğaya salındı.

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