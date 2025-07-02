Türkiye fındık ihracatından 10 ayda yaklaşık 2,3 milyar dolar gelir sağladı
Türkiye, fındık ihracat sezonunun 10 aylık döneminde yaklaşık 2,3 milyar dolar gelir elde etti.
Türkiye, fındık ihracat sezonunun 10 aylık döneminde yaklaşık 2,3 milyar dolar gelir elde etti.
Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2024-2025 ihracat sezonunun 1 Eylül 2024-30 Haziran 2025 dönemine ilişkin bilgi verildi.
Söz konusu tarihler arasında 2 milyar 274 milyon 680 bin 172 dolar karşılığında 277 bin 138 ton fındık ihraç edildiği belirtilen açıklamada, geçen sezonun aynı döneminde 258 bin 445 ton fındık ihracatı karşılığı 1 milyar 972 milyon 455 bin 447 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.