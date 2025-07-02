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        Türkiye fındık ihracatından 10 ayda yaklaşık 2,3 milyar dolar gelir sağladı

        Türkiye, fındık ihracat sezonunun 10 aylık döneminde yaklaşık 2,3 milyar dolar gelir elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 17:03 Güncelleme: 02.07.2025 - 17:03
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        Türkiye fındık ihracatından 10 ayda yaklaşık 2,3 milyar dolar gelir sağladı
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        Türkiye, fındık ihracat sezonunun 10 aylık döneminde yaklaşık 2,3 milyar dolar gelir elde etti.

        Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2024-2025 ihracat sezonunun 1 Eylül 2024-30 Haziran 2025 dönemine ilişkin bilgi verildi.

        Söz konusu tarihler arasında 2 milyar 274 milyon 680 bin 172 dolar karşılığında 277 bin 138 ton fındık ihraç edildiği belirtilen açıklamada, geçen sezonun aynı döneminde 258 bin 445 ton fındık ihracatı karşılığı 1 milyar 972 milyon 455 bin 447 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.

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