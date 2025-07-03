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        Espiye'de emniyet kemeri simülasyonu gerçekleştirildi

        Giresun'un Espiye ilçesinde vatandaşlar, trafik kazalarında emniyet kemerinin önemini simülasyon aracıyla test etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 13:38 Güncelleme: 03.07.2025 - 14:07
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        Espiye'de emniyet kemeri simülasyonu gerçekleştirildi
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        Giresun'un Espiye ilçesinde vatandaşlar, trafik kazalarında emniyet kemerinin önemini simülasyon aracıyla test etti.

        İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen ve Türkiye genelinde uygulanan "Bir Hareketine Bakar Hayat" projesi kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığına ait eğitim tırı ve emniyet kemeri simülasyon aracı ilçe merkezinde tanıtıldı.

        Jandarma trafik timlerince stantlarda vatandaşlara bilgi aktarıldı.

        Simülasyon aracına binen vatandaşlar ise emniyet kemeri takılıyken ve takılı değilken yaşanabilecek kaza anlarını deneyimledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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