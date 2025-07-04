Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da annesini ziyaret eden cezaevi firarisi yakalandı

        Artvin'de tedavi için götürüldüğü hastaneden kaçan hükümlü, annesini ziyarete gittiği Giresun'da yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 12:19 Güncelleme: 04.07.2025 - 12:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da annesini ziyaret eden cezaevi firarisi yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Artvin'de tedavi için götürüldüğü hastaneden kaçan hükümlü, annesini ziyarete gittiği Giresun'da yakalandı.

        Cinayet suçundan 24 yıl 8 ay hapis cezası alan C.K, Artvin Kapalı ve Açık Cezaevi'nden tedavi amacıyla götürüldüğü hastaneden bir süre önce firar etti.

        Giresun Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT), C.K'nin annesini ziyaret için Giresun'a geldiğini belirledi.

        Ekipler, C.K'yi annesinin evine düzenlenen operasyonla yakaladı. Jandarma ve adliyedeki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine gönderildi.

        Öte yandan, 7 yıl önce bir yakınını öldüren C.K'nin, yurt dışına kaçmayı planladığı için annesi ile vedalaşmak amacıyla Giresun'a geldiğinin tespit edildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi
        İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi
        Valilik duyurdu, deprem ikaz alarmı çalacak!
        Valilik duyurdu, deprem ikaz alarmı çalacak!
        Soyer ile birlikte 99 kişi için tutuklama talebi
        Soyer ile birlikte 99 kişi için tutuklama talebi
        Evde bakım maaşı zamlandı
        Evde bakım maaşı zamlandı
        Elektrik mi yaktı?
        Elektrik mi yaktı?
        Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı
        Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı
        İzmir'deki yangınlarda 3.gün!
        İzmir'deki yangınlarda 3.gün!
        Buca'daki yangının tahribatı böyle görüntülendi
        Buca'daki yangının tahribatı böyle görüntülendi
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        Cezaevinden çıktı, karısını öldürdü!
        Cezaevinden çıktı, karısını öldürdü!
        20 milyon kişiye gösterdi
        20 milyon kişiye gösterdi
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Galatasaray, Osimhen'in alternatifini buldu!
        Galatasaray, Osimhen'in alternatifini buldu!
        Bir araç çaldı... Jandarmaya ateş açtı... Öldüren hata!
        Bir araç çaldı... Jandarmaya ateş açtı... Öldüren hata!
        Fenerbahçe'den Asensio atağı: Teklifi duyurdular
        Fenerbahçe'den Asensio atağı: Teklifi duyurdular
        İşçinin kıdem tazminatı kaybı 5.136 TL
        İşçinin kıdem tazminatı kaybı 5.136 TL
        Trump: Beyaz Saray'da UFC dövüşü yapacağız
        Trump: Beyaz Saray'da UFC dövüşü yapacağız
        Gökyüzüne açılan evler
        Gökyüzüne açılan evler
        Trump'tan ülkelere 'tarife mektupları'
        Trump'tan ülkelere 'tarife mektupları'
        18 kent için fırtına ve sağanak alarmı! 3 bölgede yağış var!
        18 kent için fırtına ve sağanak alarmı! 3 bölgede yağış var!

        Benzer Haberler

        Türkiye, fındık ihracatından yılın ilk 6 ayında 1,2 milyar dolara yakın gel...
        Türkiye, fındık ihracatından yılın ilk 6 ayında 1,2 milyar dolara yakın gel...
        Giresun'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 4 hastaya umut olacak
        Giresun'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 4 hastaya umut olacak
        Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları umut oldu
        Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları umut oldu
        Giresun'da denize girmek 2 gün yasaklandı
        Giresun'da denize girmek 2 gün yasaklandı
        Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye ceza kesildi
        Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye ceza kesildi
        Espiye'de emniyet kemeri simülasyonu gerçekleştirildi
        Espiye'de emniyet kemeri simülasyonu gerçekleştirildi