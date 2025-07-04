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        Sağlık Bakanı Memişoğlu, orman yangınlarından etkilenenlerin sayısını açıkladı:

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 1 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde meydana gelen orman yangınlarına ilişkin, "538 kişi orman yangınlarından etkilendi, hafif yaralısından görevlisine kadar ama şu anda 1'i ağır olmak üzere, yangından etkilenen 3 hastamızı tedavi ediyoruz. Biliyorsunuz 2 vatandaşımız da yangında hayatını kaybetti." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 12:27 Güncelleme: 04.07.2025 - 12:27
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        Sağlık Bakanı Memişoğlu, orman yangınlarından etkilenenlerin sayısını açıkladı:
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        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 1 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde meydana gelen orman yangınlarına ilişkin, "538 kişi orman yangınlarından etkilendi, hafif yaralısından görevlisine kadar ama şu anda 1'i ağır olmak üzere, yangından etkilenen 3 hastamızı tedavi ediyoruz. Biliyorsunuz 2 vatandaşımız da yangında hayatını kaybetti." dedi.

        Bakan Memişoğlu, Giresun Valiliğini ziyaretinde gazetecilere, Türkiye'de kilo konusunun halen sorun olduğunu söyledi.

        Bu sorunun çözülmesi gerektiğini ifade eden Memişoğlu, beslenme kurallarının önemine işaret etti.

        Tütün ve sigara kullanılması konusunda seferberliğe çıkılması gerektiğini vurgulayan Memişoğlu, toplumun da sağlıkçıların da bu konuda özel çaba harcaması gerektiğini belirtti.

        Bu konuda hazırlık yaptıklarını dile getiren Memişoğlu, özellikle toplumdan destek istediklerini çünkü Türkiye'de her 3 kişiden 1'inin sigara içtiğini kaydetti.

        Toplumun bu kötü alışkanlıktan kurtulması için büyük bir seferberlik başlatacaklarını belirten Memişoğlu, bunun sadece cezayla değil, toplum kültürüyle olacağını düşündüklerini anlattı.

        - "Allah orada mücadele eden tüm arkadaşlarımızın yardımcısı olsun"

        Bakan Kemal Memişoğlu, ülke genelinde 1 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde meydana gelen orman yangınlarından etkilenenlere ilişkin şöyle konuştu:

        "Şimdiye kadar 538 kişi orman yangınlarından etkilendi, hafif yaralısından görevlisine kadar ama şu anda 1'i ağır olmak üzere, yangından etkilenen 3 hastamızı tedavi ediyoruz. Biliyorsunuz 2 vatandaşımız da yangında hayatını kaybetti, onlara da Allah'tan rahmet diliyorum."

        Yangınların çoğunun insan kaynaklı olduğunun bilindiğine dikkati çeken Memişoğlu, "Dikkatli davranırsak, koruyuculuğu ön planda tutarsak yangınların da çıkmadan önlemini alırsak, dikkatli olursak azalacağına inanıyoruz. Allah orada mücadele eden tüm arkadaşlarımızın yardımcısı olsun. Bizler onlar için dua ediyoruz, inşallah en kısa zaman içinde bütün yangınları söndürürüz." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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