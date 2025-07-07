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        Espiye'de vatandaşlara aşure ikram edildi

        Giresun'unEspiye ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 15:23 Güncelleme: 07.07.2025 - 16:04
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        Espiye'de vatandaşlara aşure ikram edildi
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        Giresun'unEspiye ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

        Espiye Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Espiye Şubesi'nin katkılarıyla hazırlanan aşureler, Espiye Merkez Camisi önünde dağıtıldı.

        Camide namaz öncesi şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak, dualar edildi.

        İlçe Müftüsü Osman Gülbe, bu tür paylaşımların insanlar arasındaki sevgi ve kardeşliğe, birlik ve beraberliğe vesile olacağını söyledi.

        İslam kültürünün vazgeçilmezi olan aşure dağıtımının evlere bolluk ve bereket getirmesi temennisinde bulunan Gülbe, aşure ikramının amacının herkesi kucaklamak olduğunu vurguladı.

        Etkinliğe, Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz ile daire amirleri de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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