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        Haberler Gündem Güncel İnanılmaz kaza! Otomobilin üzerine minibüs düştü! | Son dakika haberleri

        İnanılmaz kaza! Otomobilin üzerine minibüs düştü!

        Adana'da inanılmaz bir kaza meydana geldi. Feke ilçesinde yaşanan olayda bir minibüs, yaklaşık 10 metrelik yükseklikten park halindeki otomobilin üzerine düştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 10:43 Güncelleme: 07.07.2025 - 10:43
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        İnanılmaz kaza! Otomobilin üzerine minibüs düştü!
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        Adana'nın Feke ilçesinde bir minibüs, yaklaşık 10 metrelik yükseklikten park halindeki otomobilin üzerine düştü.

        AA'da yer alan habere göre Karacaoğlan Mahallesi'nde park halindeki minibüs, henüz bilinmeyen nedenle hareket edip yolun yaklaşık 10 metre aşağısındaki otomobilin üzerine düştü.

        ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI

        İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kimsenin yaralanmadığı kazada araçlarda hasar oluştu.

        Fotoğraf: İHA

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