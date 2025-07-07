İnanılmaz kaza! Otomobilin üzerine minibüs düştü!
Adana'da inanılmaz bir kaza meydana geldi. Feke ilçesinde yaşanan olayda bir minibüs, yaklaşık 10 metrelik yükseklikten park halindeki otomobilin üzerine düştü
Adana'nın Feke ilçesinde bir minibüs, yaklaşık 10 metrelik yükseklikten park halindeki otomobilin üzerine düştü.
AA'da yer alan habere göre Karacaoğlan Mahallesi'nde park halindeki minibüs, henüz bilinmeyen nedenle hareket edip yolun yaklaşık 10 metre aşağısındaki otomobilin üzerine düştü.
ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kimsenin yaralanmadığı kazada araçlarda hasar oluştu.
Fotoğraf: İHA