Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Çamoluk'ta tarımsal projeler meyvelerini vermeye başladı

        Giresun'un Çamoluk ilçesinde tarımı geliştirmeye yönelik uygulanan projelerde başarı sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 13:12 Güncelleme: 05.07.2025 - 13:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çamoluk'ta tarımsal projeler meyvelerini vermeye başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Giresun'un Çamoluk ilçesinde tarımı geliştirmeye yönelik uygulanan projelerde başarı sağlandı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğiyle ilçede 240 metrekarelik 5 sera kuruldu.

        Aynı yıl Tarımsal Makine Alt Yapısının Güçlendirilmesi Projesi kapsamında çapa, silaj makinesi ve gübre serpme makineleri, römork, pulluk, 32'li tekerlekli merdane, 11 ayaklı kültivatör ve 3 bin litrelik su tankeri bölge halkının kullanımına sunuldu.

        Örtü altı sebze yetiştiriciliğinin gelişmesine katkı sağlamak üzere modern uygulamaların yaygınlaştırıldığı seralarda, domates, biber, patlıcan, salatalık, lahana, kıvırcık ve benzeri ürünler yetiştirildi. Bölgenin mikro klima iklim özelliklerinden dolayı ürün verimlerinin yüksek olduğu gözlemlendi.

        Yüksek tarımsal üretim miktarının yanı sıra üretimin daha da artırılmasına yönelik bölgede seracılık faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasına karar verilerek, 2026 sera proje planına dahil edildi.

        Proje kapsamında alınan alet ve ekipmanlar kullanılarak 77 dekarda Çamoluk şeker kuru fasulyesi, 235 dekarda siyez buğdayı ve 580 dekarda da hububat yetiştiriciliği yapılıyor.

        Ayrıca fasulye yetiştiriciliği için 300 dekarda damla sulama sistemi kurulumu gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzde yepyeni bir kapı açılacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzde yepyeni bir kapı açılacak
        Adana, Antalya ve Adıyaman'ın CHP'li belediye başkanları gözaltında
        Adana, Antalya ve Adıyaman'ın CHP'li belediye başkanları gözaltında
        'Yeşil Vatan' için bir şehit daha!
        'Yeşil Vatan' için bir şehit daha!
        Ateş çemberinde kaldı, canı pahasına görevini bırakmadı
        Ateş çemberinde kaldı, canı pahasına görevini bırakmadı
        Konya'da parmak izi vahşeti çözdü!
        Konya'da parmak izi vahşeti çözdü!
        Jens Cajuste gelişmesi
        Jens Cajuste gelişmesi
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar
        Kıyı bölgelerini bekleyen tehlike!
        Kıyı bölgelerini bekleyen tehlike!
        "Yolcu, pilota 'Alçaktan uçuyoruz' demiş"
        "Yolcu, pilota 'Alçaktan uçuyoruz' demiş"
        OYAK İSKEN'de tam kontrol sağlıyor
        OYAK İSKEN'de tam kontrol sağlıyor
        Termometre çıldıracak! Bugünden itibaren başlıyor...
        Termometre çıldıracak! Bugünden itibaren başlıyor...
        Eski eşiyle tatilde
        Eski eşiyle tatilde
        İstifa eden işçi tazminat alabilir mi?
        İstifa eden işçi tazminat alabilir mi?
        Hatay'daki yangına müdahale sürüyor
        Hatay'daki yangına müdahale sürüyor
        En tuhaf kraliyet cenazeleri
        En tuhaf kraliyet cenazeleri
        Osman, 14 yaşındaydı... Öldüren poz!
        Osman, 14 yaşındaydı... Öldüren poz!
        "Neden seviyorum ben seni" bıçaklaması!
        "Neden seviyorum ben seni" bıçaklaması!
        Karagöz’ün uzak akrabası!
        Karagöz’ün uzak akrabası!
        Hamas: Ateşkes teklifine yanıtımızı ilettik
        Hamas: Ateşkes teklifine yanıtımızı ilettik
        Maximin'den olay doping sözleri!
        Maximin'den olay doping sözleri!

        Benzer Haberler

        Yüzde 80 doluluğa ulaşan Giresun Teknopark'tan 35 ülkeye ihracat
        Yüzde 80 doluluğa ulaşan Giresun Teknopark'tan 35 ülkeye ihracat
        Tabancayla kazara kız kardeşini yaralandı
        Tabancayla kazara kız kardeşini yaralandı
        Giresun'da ağabeyinin tabancayla kazara ateş ettiği 7 yaşındaki çocuk yaral...
        Giresun'da ağabeyinin tabancayla kazara ateş ettiği 7 yaşındaki çocuk yaral...
        Espiye Gençlik Merkezinin faaliyetleri devam ediyor
        Espiye Gençlik Merkezinin faaliyetleri devam ediyor
        Bakan Memişoğlu: Orman yangınlarından 538 kişi etkilendi
        Bakan Memişoğlu: Orman yangınlarından 538 kişi etkilendi
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, orman yangınlarından etkilenenlerin sayısını açıkl...
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, orman yangınlarından etkilenenlerin sayısını açıkl...