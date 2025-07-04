Giresun'da ağabeyinin tabancayla kazara ateş ettiği 7 yaşındaki çocuk yaralandı

Olayla ilgili M.T'nin ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Giresun'da, iddiaya göre 15 yaşındaki ağabeyinin tabancayla kazara ateş ettiği 7 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

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