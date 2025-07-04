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        Giresun'da ağabeyinin tabancayla kazara ateş ettiği 7 yaşındaki çocuk yaralandı

        Giresun'da, iddiaya göre 15 yaşındaki ağabeyinin tabancayla kazara ateş ettiği 7 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 16:42 Güncelleme: 04.07.2025 - 16:42
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        Giresun'da ağabeyinin tabancayla kazara ateş ettiği 7 yaşındaki çocuk yaralandı
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        Giresun'da, iddiaya göre 15 yaşındaki ağabeyinin tabancayla kazara ateş ettiği 7 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

        Merkeze bağlı Sayca köyünde M.T'nin (15) elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu kız kardeşi M.T. (7) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, buradaki müdahalenin ardından Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.

        Olayla ilgili M.T'nin ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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