Yunanistan'da yüksek sıcaklıklar nedeniyle öğle saatlerinde açık alanlardaki çalışmalar yasaklandı

Ayrıca, bu sabah İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Yannis Kefaloyannis liderliğinde diğer ilgili bakanlıklar ve kurumların da katılımıyla yapılan toplantıda, bu hafta ülkede beklenen yüksek sıcaklıklara karşı alınacak önlemler görüşüldü.