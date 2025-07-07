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        Haberler Dünya Yunanistan'da yüksek sıcaklıklar nedeniyle öğle saatlerinde açık alanlardaki çalışmalar yasaklandı | Dış Haberler

        Yunanistan'da yüksek sıcaklıklar nedeniyle öğle saatlerinde açık alanlardaki çalışmalar yasaklandı

        Yunanistan'da bugün yüksek sıcaklıkların hakim olduğu bölgelerde 12.00-17.00 saatlerinde açık alanlarda işçi çalıştırılması yasaklandı.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 07.07.2025 - 14:11 Güncelleme: 07.07.2025 - 14:11
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        Yunanistan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapılan açıklamada, Meteoroloji Dairesinin bu hafta ülke genelinde hava sıcaklıklarında büyük bir artış olacağına ilişkin yaptığı duyuruya işaret edilerek, yüksek sıcaklık nedeniyle çalışanlar için alınması gereken önlemler sıralandı.

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        Bu kapsamda, Orta Makedonya, İyon Adaları, Batı Yunanistan, Teselya, Messinia bölgeleriyle Sisam ve Rodos Adalarında, bugün 12.00-17.00 saatlerinde açık alanlarda beden gücü gerektiren işler için işçi çalıştırılamayacak.

        Yük taşımacılığı, kuryelik, inşaat ve tersane işçiliği gibi alanlarda çalışmalar durduruldu.

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        Ayrıca, bu sabah İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Yannis Kefaloyannis liderliğinde diğer ilgili bakanlıklar ve kurumların da katılımıyla yapılan toplantıda, bu hafta ülkede beklenen yüksek sıcaklıklara karşı alınacak önlemler görüşüldü.

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        Buna göre, Sağlık Bakanlığı, Polis Teşkilatı, Sahil Güvenlik, Orman Müdürlüğü, Turizm Bakanlığına bağlı çeşitli birimlerin senkronize olarak, sıcak havanın olası olumsuz etkilerine karşı önlem almasına karar verildi. Silahlı Kuvvetler de görev alanlarında devriye gezerek olası tehlikelere karşı tetikte olacak.

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        Sivil Savunma Genel Sekreterliği de yaptığı duyuruda vatandaşlardan yüksek sıcaklıklara karşı kendilerini korumalarını istedi. Duyuruda, vatandaşların serin ve gölge alanlarda kalmaya dikkat etmesi, beden gücü gerektiren işlerden uzak durması, güneşlenmekten kaçınması, dışarı çıkarken şapka, güneş gözlüğü takması ve açık renk, pamuklu giysiler giymesi, ağır yemekler yememesi, alkol tüketmemesi ve bol bol su içmesi istendi.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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