Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre; 9 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da sıcaklıklar 34, Ankara'da 37, İzmir'de 38, Antalya'da 32 ve Muğla'da 38 derece olacak ölçülmesi bekleniyor. Ancak 10 Temmuz Perşembe günü sıcaklıklar 6 ila 10 derece birden düşecek.

Meteoroloji'den edinilen bilgilere göre hava sıcaklıkları bu hafta Türkiye genelinde rekor seviyelere ulaşacak. 9 Temmuz Çarşamba günü Türkiye'nin hemen hemen her yerinde yüksek sıcaklıkların ölçülmesi bekleniyor.

9 TEMMUZ SICAKLIK TAHMİNLERİ

İstanbul: 34

Ankara: 37

İzmir: 38

Muğla: 38

Antalya: 32,

Aydın: 42,

Şanlıurfa: 42

Kocaeli: 40

PERŞEMBE GÜNÜ SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

10 Temmuz Perşembe gününden itibaren ise sıcaklıkların ortama 6 ila 10 derece birden düşmesi bekleniyor. Buna göre beklenen sıcaklılar şöyle:

İstanbul: 28

İzmir: 36

Ankara: 39

Muğla: 36

Antalya: 33

Kocaeli: 30

Şanlıurfa: 43

Aydın: 38

SALIDAN CUMAYA KUZEYDE YAĞMUR

Salı ve çarşamba günü Türkiye'nin kuzeydoğusunda yağmur geçişleri beklenirken, perşembe ve cuma günleri ise Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de yağmur beklentisi var.