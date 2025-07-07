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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe Skriniar transferi için PSG ile anlaştı! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe Skriniar transferi için PSG ile anlaştı!

        Fenerbahçe geçen sezon kiralık olarak takımda yer alan Milan Skriniar'ın transferi için girişimlerini hızlandırdı ve Paris Saint-Germain ile bonservis konusunda anlaşma sağladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2025 - 11:06 Güncelleme: 07.07.2025 - 11:06
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        Jhon Duran transferini resmen açıklayan Fenerbahçe, rotasını Skriniar'a çevirdi.

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        Yönetim, Jose Mourinho'nun ısrarla istediği Milan Skriniar'ı da bir an önce takıma kazandırmak istiyor.

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        HT Spor'dan Esra Köse'nin aktardığı bilgilere göre, Slovak stoper için temaslarını sıklaştıran Fenerbahçe, Paris Saint-Germain ile bonservis konusunda anlaşma sağladı.

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        30 yaşındaki deneyimli savunmacıya yıllık 6 milyon euro dolaylarında maaş teklif edildi.

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        İki taraf arasındaki son görüşme, Skriniar'ın tatilini tamamlamasının ardından yapılacak.

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        Fenerbahçe yönetimi, bu transferi kısa süre içinde tamamlayarak Skriniar’ı hazırlık kampına yetiştirmeyi hedefliyor.

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        Milan Skriniar, geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla 23 maça çıktı. Slovak savunmacı, savunmada gösterdiği istikrarın yanı sıra hücuma verdiği katkıyla da öne çıktı.

        Skriniar bu maçlarda 3 gol atıp ve 2 de asist yaptı.

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