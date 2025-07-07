Fenerbahçe Skriniar transferi için PSG ile anlaştı!
Fenerbahçe geçen sezon kiralık olarak takımda yer alan Milan Skriniar'ın transferi için girişimlerini hızlandırdı ve Paris Saint-Germain ile bonservis konusunda anlaşma sağladı.
Jhon Duran transferini resmen açıklayan Fenerbahçe, rotasını Skriniar'a çevirdi.
Yönetim, Jose Mourinho'nun ısrarla istediği Milan Skriniar'ı da bir an önce takıma kazandırmak istiyor.
HT Spor'dan Esra Köse'nin aktardığı bilgilere göre, Slovak stoper için temaslarını sıklaştıran Fenerbahçe, Paris Saint-Germain ile bonservis konusunda anlaşma sağladı.
30 yaşındaki deneyimli savunmacıya yıllık 6 milyon euro dolaylarında maaş teklif edildi.
İki taraf arasındaki son görüşme, Skriniar'ın tatilini tamamlamasının ardından yapılacak.
Fenerbahçe yönetimi, bu transferi kısa süre içinde tamamlayarak Skriniar’ı hazırlık kampına yetiştirmeyi hedefliyor.