Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Yüzde 80 doluluğa ulaşan Giresun Teknopark'tan 35 ülkeye ihracat

        GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'da, yaklaşık iki yılda yüzde 80 doluluk oranına ulaşan Giresun Teknopark'ta faaliyet gösteren firmalar 35 ülkeye yazılım ve ürün ihracatı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 11:09 Güncelleme: 05.07.2025 - 11:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüzde 80 doluluğa ulaşan Giresun Teknopark'tan 35 ülkeye ihracat
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'da, yaklaşık iki yılda yüzde 80 doluluk oranına ulaşan Giresun Teknopark'ta faaliyet gösteren firmalar 35 ülkeye yazılım ve ürün ihracatı yaptı.

        Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan Giresun Teknopark, Ağustos 2023'te girişimci firma kabulüne başladı. Yurt içi ve yurt dışından ilginin yüksek olduğu Teknopark'ta 25 firma faaliyet gösteriyor.

        Teknoparkta teknoloji ve yazılım geliştiren firmaların ürünlerini sattığı ülke sayısı ise hızla 35'e ulaştı.

        Giresun Teknopark Genel Müdürü Muhammet Anıl Kaya, AA muhabirine, AR-GE firmalarının yoğun talebiyle karşılaştıklarını söyledi.

        Yakın zamanda yüzde 100 doluluğa ulaşacaklarını aktaran Kaya, Teknoparkın bölgede önemli bir AR-GE merkezi konumuna geldiğini belirtti.

        Muhammet Anıl Kaya, firmalarda 64 nitelikli AR-GE personelinin görev yaptığını da ifade etti.

        Firmaların yüzde 70'inin yazılım tabanlı olduğuna işaret eden Kaya, "Yüzde 100 doluluğa ulaştığımızda bölgede yeni girişimlerin, yeni AR-GE potansiyellerinin çıkmasına vesile olacağımızı düşünüyoruz." dedi.

        Kaya, firmaların yaklaşık 1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğinin altını çizerek, bunu sektörel dağılımda önemli bir ivme olarak gördüklerini kaydetti.

        - "Savunma sanayisi üzerine faaliyet gösteren yeni AR-GE firmalarımız var"

        Firmaların önemli çalışmalar yürüttüğünü anlatan Kaya, şöyle devam etti:

        "Giresun Teknopark'ta sağlık yazılımı ve bitki tanıma uygulaması ihracatta önemli rol oynamaktadır. Savunma sanayisi üzerine faaliyet gösteren yeni AR-GE firmalarımız var. Bunlar dron ve taşıyıcı sistemler üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Finansal yazılımlar yapan AR-GE tabanlı firmalarımız da bulunmaktadır."

        Kaya, sadece firmaları çeşitli muafiyetlerden yararlandıran değil, aynı zamanda proje altyapısı geliştiren, markaların ticarileşmesine ve uluslararası boyuta taşımasına destek bir Teknopark olmak istediklerini vurguladı.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Giresun Teknopark'a sağladığı desteklerin önemine işaret eden Kaya, "Firmalarımızın süreçlerini yönetebilmeleri, ilerletebilmeleri kolay olmuyor. Burada firmalara sağlanan bilişim personeli muafiyeti, yazılımdan kaynaklı KDV muafiyeti, gelir ve kurumlar vergisi muafiyeti gibi çeşitli avantajlar firmaların projelerini ilerletmesine katkı sağlıyor." diye konuştu.

        Kaya, desteklerinden dolayı Giresun Teknopark'ın kurucu ortakları ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Yeşil Vatan' için bir şehit daha!
        'Yeşil Vatan' için bir şehit daha!
        Adana, Antalya ve Adıyaman'ın CHP'li belediye başkanları gözaltında
        Adana, Antalya ve Adıyaman'ın CHP'li belediye başkanları gözaltında
        Hatay'daki yangına müdahale sürüyor
        Hatay'daki yangına müdahale sürüyor
        Kıyı bölgelerini bekleyen tehlike!
        Kıyı bölgelerini bekleyen tehlike!
        "Yolcu, pilota 'Alçaktan uçuyoruz' demiş"
        "Yolcu, pilota 'Alçaktan uçuyoruz' demiş"
        Termometre çıldıracak! Bugünden itibaren başlıyor...
        Termometre çıldıracak! Bugünden itibaren başlıyor...
        Eski eşiyle tatilde
        Eski eşiyle tatilde
        İstifa eden işçi tazminat alabilir mi?
        İstifa eden işçi tazminat alabilir mi?
        En tuhaf kraliyet cenazeleri
        En tuhaf kraliyet cenazeleri
        OYAK İSKEN'de tam kontrol sağlıyor
        OYAK İSKEN'de tam kontrol sağlıyor
        "Neden seviyorum ben seni" bıçaklaması!
        "Neden seviyorum ben seni" bıçaklaması!
        Osman, 14 yaşındaydı... Öldüren poz!
        Osman, 14 yaşındaydı... Öldüren poz!
        Hamas: Ateşkes teklifine yanıtımızı ilettik
        Hamas: Ateşkes teklifine yanıtımızı ilettik
        Tunç Soyer tutuklandı
        Tunç Soyer tutuklandı
        Maximin'den olay doping sözleri!
        Maximin'den olay doping sözleri!
        "Çin Rusya'nın kaybetmesini kabul edemez"
        "Çin Rusya'nın kaybetmesini kabul edemez"
        F.Bahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        F.Bahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        Manavgat Belediyesi'ne operasyon
        Manavgat Belediyesi'ne operasyon
        Karagöz’ün uzak akrabası!
        Karagöz’ün uzak akrabası!
        Adalı'nın Orkun Kökçü planı!
        Adalı'nın Orkun Kökçü planı!

        Benzer Haberler

        Tabancayla kazara kız kardeşini yaralandı
        Tabancayla kazara kız kardeşini yaralandı
        Giresun'da ağabeyinin tabancayla kazara ateş ettiği 7 yaşındaki çocuk yaral...
        Giresun'da ağabeyinin tabancayla kazara ateş ettiği 7 yaşındaki çocuk yaral...
        Espiye Gençlik Merkezinin faaliyetleri devam ediyor
        Espiye Gençlik Merkezinin faaliyetleri devam ediyor
        Bakan Memişoğlu: Orman yangınlarından 538 kişi etkilendi
        Bakan Memişoğlu: Orman yangınlarından 538 kişi etkilendi
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, orman yangınlarından etkilenenlerin sayısını açıkl...
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, orman yangınlarından etkilenenlerin sayısını açıkl...
        Giresun'da annesini ziyaret eden cezaevi firarisi yakalandı
        Giresun'da annesini ziyaret eden cezaevi firarisi yakalandı