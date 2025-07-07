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        Haberler Gündem 3. Sayfa Vahşet ötesi! Kız kardeşini öldürüp başını kesmeye çalıştı! | Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Vahşet ötesi! Kız kardeşini öldürüp başını kesmeye çalıştı!

        Antalya'da insanın kanını donduran vahşet ötesi bir cinayet işlendi. Olayda 27 yaşındaki Mehmet Ateş, üniversite öğrencisi 18 yaşındaki kız kardeşi Nazife Ateş'i 14 bıçak darbesiyle katletti. Katil öldürdüğü kız kardeşinin başını kesmeye çalıştı. Kabus dolu anlarda caniyi komşular uzaklaştırmaya çalıştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 11:45 Güncelleme: 07.07.2025 - 11:51
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        Kız kardeşini öldürüp başını kesmeye çalıştı!
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde Mehmet Ateş (27), tatil için ailesinin yanına gelen üniversite öğrencisi kız kardeşi Nazife Ateş'i (18) çıkan tartışmada 14 bıçak darbesiyle öldürüp, başını kesmeye çalıştı.

        DHA'nın haberine göre korkunç olay, saat 02.00 sıralarında Manavgat ilçesinde bir apartman dairesinde meydana geldi.

        Aynı evde anneleriyle yaşayan Mehmet Ateş ile Ege Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi kız kardeşi Nazife Ateş arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine eline bıçak alan Mehmet Ateş, Nazife Ateş’i vücudunun çeşitli yerlerinden 14 bıçak darbesiyle bıçakladı, başını kesmeye çalıştı.

        ÜZERİNE OTURUP BIÇAKLADI

        Nazife Ateş evden kaçmak isterken açtığı kapıdan içeri giren komşular müdahale etti. Yerde kanlar içinde yatan Nazife Ateş'in üzerinde oturarak bıçaklamayı sürdüren Mehmet Ateş'i, komşular uzaklaştırmaya çalıştı. Bu sırada çıkan arbedede, Ateş'in annesi de elinden yaralandı.

        İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, Nazife Ateş'in hayatını kaybettiğini belirlendi. Gözaltına alınan Mehmet Ateş polis merkezine götürüldü. Ateş'in cenazesi ise Antalya Adli Tıp Morgu'na götürüldü.

        OKULLAR TATİL OLUNCA AİLESİNİN YANINA GELMİŞ

        Mobilya dükkanında çalıştığı öğrenilen Mehmet Ateş'in psikolojik sorunlar yaşadığı ve intihar girişiminde bulunduğu ileri sürüldü. Nazife Ateş'in okullar tatil olunca ailesinin yanına geldiği belirtildi.

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        #Nazife Ateş
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        #Antalya
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