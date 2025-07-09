Doğankent'te gıda işletmeleri denetlendi

Giresun'un Doğankent ilçesinde gıda işletmelerinde denetim yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince market ve fırın gibi gıda satışı gerçekleştirilen işletmeler denetlendi.

İşletmelerin hijyen koşullarını denetleyen ekipler, ürünlerin son kullanma tarihi ve fiyat etiketlerini de kontrol etti.