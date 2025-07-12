Espiye'de açık hava sinema etkinliği düzenlendi
Giresun'un Espiye ilçesinde çocuklara yönelik açık hava sinema etkinliği organize edildi.
Giresun'un Espiye ilçesinde çocuklara yönelik açık hava sinema etkinliği organize edildi.
Belediye Başkanı Erol Karadere, Esentepe Parkı'ndaki etkinliğe yoğun ilgi gösterildiğini belirtti.
Karadere, "En değerli varlıklarımız olan çocuklarımız için özel bir açık hava sineması düzenledik. Çocuklarımızın yüzündeki mutluluk, kahkahalarındaki neşe bizim en büyük gururumuzdur. Onların hayal dünyalarını beslemek, güzel anılarla dolu bir gece yaşatmak bizleri son derece mutlu etti." ifadelerini kullandı.
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