Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Espiye'de açık hava sinema etkinliği düzenlendi

        Giresun'un Espiye ilçesinde çocuklara yönelik açık hava sinema etkinliği organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 14:52 Güncelleme: 12.07.2025 - 15:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Espiye'de açık hava sinema etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Giresun'un Espiye ilçesinde çocuklara yönelik açık hava sinema etkinliği organize edildi.

        Belediye Başkanı Erol Karadere, Esentepe Parkı'ndaki etkinliğe yoğun ilgi gösterildiğini belirtti.

        Karadere, "En değerli varlıklarımız olan çocuklarımız için özel bir açık hava sineması düzenledik. Çocuklarımızın yüzündeki mutluluk, kahkahalarındaki neşe bizim en büyük gururumuzdur. Onların hayal dünyalarını beslemek, güzel anılarla dolu bir gece yaşatmak bizleri son derece mutlu etti." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Bugün yeni gündür, bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır"
        "Bugün yeni gündür, bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır"
        Grok özür diledi ama yine küfür ediyor
        Grok özür diledi ama yine küfür ediyor
        Aslan Özdemir için tutuklama talebi
        Aslan Özdemir için tutuklama talebi
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!
        Rusya'daki az bilinen Türk halkı
        Rusya'daki az bilinen Türk halkı
        Canlı canlı çöpe attı! Esnaf fark etti
        Canlı canlı çöpe attı! Esnaf fark etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanların 3 yavrusuna isim aranıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanların 3 yavrusuna isim aranıyor
        Archie Brown, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geldi!
        Archie Brown, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geldi!
        3,2 milyon kişi için son 19 gün! 7 bin 423 lira daha fazla ödeyebilirsiniz!
        3,2 milyon kişi için son 19 gün! 7 bin 423 lira daha fazla ödeyebilirsiniz!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün geliş saatini açıkladı!
        Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün geliş saatini açıkladı!
        Sefer durdu! Yavru kediyi fark edince...
        Sefer durdu! Yavru kediyi fark edince...
        3600 günle emeklilik
        3600 günle emeklilik
        "İzmir'deki orman yangınlarında yanan alan rekoru kırıldı"
        "İzmir'deki orman yangınlarında yanan alan rekoru kırıldı"
        Eğlence Boğaz'ı
        Eğlence Boğaz'ı
        İsmi anketle belirlenmişti! Genç aslan Pars, başka aslan tarafından öldürüldü
        İsmi anketle belirlenmişti! Genç aslan Pars, başka aslan tarafından öldürüldü
        Bluetooth sorusunun yanıtı Viking kralında saklı
        Bluetooth sorusunun yanıtı Viking kralında saklı
        Kıraathaneye çöp yağdı!
        Kıraathaneye çöp yağdı!
        Ünlüler plajı
        Ünlüler plajı
        Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmaları
        Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmaları

        Benzer Haberler

        Ticaret borsalarında 10 ayda 606 bin tonu aşkın fındık işlem gördü
        Ticaret borsalarında 10 ayda 606 bin tonu aşkın fındık işlem gördü
        Doğankent'te 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
        Doğankent'te 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu
        Giresun Valisi Serdengeçti Görele ilçesini ziyaret etti
        Giresun Valisi Serdengeçti Görele ilçesini ziyaret etti
        Giresun'da muhtar evinde çıkan yangında öldü
        Giresun'da muhtar evinde çıkan yangında öldü
        Giresun'da yamaçtan yuvarlanan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
        Giresun'da yamaçtan yuvarlanan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
        Giresun merkezli uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı
        Giresun merkezli uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı