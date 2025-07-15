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        Giresun'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

        Giresun'un Espiye ve Alucra ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 18:27 Güncelleme: 15.07.2025 - 18:27
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        Giresun'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi
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        Giresun'un Espiye ve Alucra ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

        Espiye ilçesinde Ulu camiinde şehitler için program gerçekleştirildi. Programda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dualar edildi.

        Espiye Hükümet Konağı bahçesinde ise resim sergisi açıldı.

        Etkinlikler kapsamında Şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal'ın mezarı ziyaret edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

        Alucra ilçesinde ise şehitlik ziyareti yapıldı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, dualar edildi.

        Anma programına Alucra Kaymakamı Ejder Şahin, Alucra Belediye Başkan Vekili Yunis Ağca, şehit aileleri ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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