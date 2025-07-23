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        Espiye'de Kur'an kursu öğrencilerine bağımlılık eğitimi verildi

        Giresun'un Espiye ilçesinde yaz Kur'an kursu öğrencilerine yönelik "zararlı alışkanlık, bağımlılık" konularında bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 10:55 Güncelleme: 23.07.2025 - 10:59
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        Espiye'de Kur'an kursu öğrencilerine bağımlılık eğitimi verildi
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        Giresun'un Espiye ilçesinde yaz Kur'an kursu öğrencilerine yönelik "zararlı alışkanlık, bağımlılık" konularında bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

        İlçe Müftülüğünce organize edilen eğitimlerde Gençlik Merkezi ve Kaleboynu Mahallesi'ndeki kurslardaki öğrenciler bilgilendirildi.

        Eğitimlere katılan İlçe Müftüsü Osman Gülbe, çocuklara kitap okumalarını ve spor yapmalarını tavsiye etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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