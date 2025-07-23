Espiye'de Kur'an kursu öğrencilerine bağımlılık eğitimi verildi
Giresun'un Espiye ilçesinde yaz Kur'an kursu öğrencilerine yönelik "zararlı alışkanlık, bağımlılık" konularında bilgilendirme eğitimi düzenlendi.
Giresun'un Espiye ilçesinde yaz Kur'an kursu öğrencilerine yönelik "zararlı alışkanlık, bağımlılık" konularında bilgilendirme eğitimi düzenlendi.
İlçe Müftülüğünce organize edilen eğitimlerde Gençlik Merkezi ve Kaleboynu Mahallesi'ndeki kurslardaki öğrenciler bilgilendirildi.
Eğitimlere katılan İlçe Müftüsü Osman Gülbe, çocuklara kitap okumalarını ve spor yapmalarını tavsiye etti.
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