Espiye'de öğrencilerine Kur'an-ı Kerim hediye edildi
Giresun'un Espiye ilçesinde yaz kuran kurslarında öğrenim gören öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye edildi
Giresun'un Espiye ilçesinde yaz kuran kurslarında öğrenim gören öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye edildi
İlçe Müftülüğü ile Espiye İlçesi Çevre Köyleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği iş birliğinde 100 adet Kur'an-ı Kerim, mahalle ve köylerdeki öğrencilere ulaştırıldı.
İlçe Müftüsü Osman Gülbe, dernek yöneticilerine teşekkür ederek, "Bütün kitaplar, ilimler, Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamak için okunur ve öğrenilirse insan öğrendiği, okuduğu sürece nafile ibadet yapmış sayılır." dedi.
Dernek Başkanı Kemal Küçükaydın ise öğrencilerin eğitimlerine destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.
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