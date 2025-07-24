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        Espiye'de öğrencilerine Kur'an-ı Kerim hediye edildi

        Giresun'un Espiye ilçesinde yaz kuran kurslarında öğrenim gören öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 17:02 Güncelleme: 24.07.2025 - 17:02
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        Espiye'de öğrencilerine Kur'an-ı Kerim hediye edildi
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        Giresun'un Espiye ilçesinde yaz kuran kurslarında öğrenim gören öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye edildi

        İlçe Müftülüğü ile Espiye İlçesi Çevre Köyleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği iş birliğinde 100 adet Kur'an-ı Kerim, mahalle ve köylerdeki öğrencilere ulaştırıldı.

        İlçe Müftüsü Osman Gülbe, dernek yöneticilerine teşekkür ederek, "Bütün kitaplar, ilimler, Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamak için okunur ve öğrenilirse insan öğrendiği, okuduğu sürece nafile ibadet yapmış sayılır." dedi.

        Dernek Başkanı Kemal Küçükaydın ise öğrencilerin eğitimlerine destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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