Giresun'da otomobilin yola düştüğü kazada 5 kişi yaralandı

Kazada yaralanan sürücü ile Poyraz Efe K. (6), Emre F. (25) Tuğba F. (26) ve durumu ağır olan İrem K. (30) sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlçenin Pınarlar köyündeki Göksu travertenlerinin otoparkında, Volkan K'nin (35) park ettiği sırada kontrolden çıkan otomobili, yaklaşık 10 metre yükseklikten kullanıma kapalı olan yürüyüş yoluna düştü.

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