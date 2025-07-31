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        Giresun'da otomobilin yola düştüğü kazada 5 kişi yaralandı

        Giresun'un Dereli ilçesinde otomobilin yürüyüş yoluna düştüğü kazada, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 22:49 Güncelleme: 31.07.2025 - 22:49
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        Giresun'da otomobilin yola düştüğü kazada 5 kişi yaralandı
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        Giresun'un Dereli ilçesinde otomobilin yürüyüş yoluna düştüğü kazada, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

        İlçenin Pınarlar köyündeki Göksu travertenlerinin otoparkında, Volkan K'nin (35) park ettiği sırada kontrolden çıkan otomobili, yaklaşık 10 metre yükseklikten kullanıma kapalı olan yürüyüş yoluna düştü.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile Poyraz Efe K. (6), Emre F. (25) Tuğba F. (26) ve durumu ağır olan İrem K. (30) sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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