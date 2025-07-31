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        Piraziz kara yolunda Elektronik Denetleme Sistemi devreye girecek

        Giresun'un Piraziz ilçesinde kara yolunda Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) hız ölçümüne başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 09:30 Güncelleme: 31.07.2025 - 09:30
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        Piraziz kara yolunda Elektronik Denetleme Sistemi devreye girecek
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        Giresun'un Piraziz ilçesinde kara yolunda Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) hız ölçümüne başlayacak.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilgili kanun gereğince, ilçede Karadeniz Sahil Yolu'nun 3,2 kilometrelik her iki istikametinde hız koridoru uygulamasının yarın devreye gireceği belirtildi.

        Açıklamada, sürücülerin genel trafik kurallarına ve hız limitlerine uymaları gerektiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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