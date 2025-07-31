Piraziz kara yolunda Elektronik Denetleme Sistemi devreye girecek
Giresun'un Piraziz ilçesinde kara yolunda Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) hız ölçümüne başlayacak.
Giresun'un Piraziz ilçesinde kara yolunda Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) hız ölçümüne başlayacak.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilgili kanun gereğince, ilçede Karadeniz Sahil Yolu'nun 3,2 kilometrelik her iki istikametinde hız koridoru uygulamasının yarın devreye gireceği belirtildi.
Açıklamada, sürücülerin genel trafik kurallarına ve hız limitlerine uymaları gerektiği kaydedildi.
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