Gazeteci Cem Küçük'ün babasının cenazesi, Giresun'da toprağa verildi

Gazeteci Cem Küçük ve aile üyeleri, taziyeleri kabul etti.

Eynesil ilçesi İshaklı köyündeki Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Erdal Küçük'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, AK Parti Giresun milletvekilleri Ali Temür ve Nazım Elmas ile vatandaşlar katıldı.

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