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        Gazeteci Cem Küçük'ün babasının cenazesi, Giresun'da toprağa verildi

        Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde fındık bahçesinde ölü bulunan, gazeteci Cem Küçük'ün babası Erdal Küçük'ün cenazesi, memleketi Giresun'da defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 15:05 Güncelleme: 31.07.2025 - 15:05
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        Gazeteci Cem Küçük'ün babasının cenazesi, Giresun'da toprağa verildi
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        Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde fındık bahçesinde ölü bulunan, gazeteci Cem Küçük'ün babası Erdal Küçük'ün cenazesi, memleketi Giresun'da defnedildi.

        Eynesil ilçesi İshaklı köyündeki Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Erdal Küçük'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, AK Parti Giresun milletvekilleri Ali Temür ve Nazım Elmas ile vatandaşlar katıldı.

        Küçük'ün cenazesi, kılınan namazın ardından köydeki aile mezarlığında toprağa verildi.

        Gazeteci Cem Küçük ve aile üyeleri, taziyeleri kabul etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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