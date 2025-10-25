Kümbet Yaylası'nda sis havadan görüntülendi
Giresun'un Kümbet Yaylası'ndaki sis dronla görüntülendi.
Dereli ilçesindeki 1800 rakımlı yaylanın Koçkayası mevkisinde sis etkili oldu.
Ladin ve köknar ağaçlarıyla kaplı ormanlarla bütünleşen siste ortaya güzel görüntüler çıktı.
