        Güce Kaymakamı Uludağ görevine başladı

        Güce Kaymakamı Uludağ görevine başladı

        Güce Kaymakamlığına atanan Ali Can Uludağ, görevine başladı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 15:07 Güncelleme: 28.10.2025 - 15:07
        Güce Kaymakamı Uludağ görevine başladı
        Güce Kaymakamlığına atanan Ali Can Uludağ, görevine başladı.

        Kaymakam Uludağ, AA muhabirine, Güce'de görev yapacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Önceliğin vatandaşa hizmet etmek olduğunu belirten Uludağ, kapılarının her zaman halka açık olduğunu ifade etti.

