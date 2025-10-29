Giresun'un ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Törende, öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Espiye'de İlçe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Ahmet Kavanoz ve Belediye Başkanı Erol Karadere halkın bayramını kutladı.

Giresun'un Eynesil, Espiye, Güce ve Yağlıdere ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

